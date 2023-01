Le sculture del Partenone che potrebbero tornare in Grecia in mostra al British Museum

Le sculture del Partenone potrebbero finalmente tornare a casa. Negli ultimi giorni si sono fatte insistenti, sia in Gran Bretagna sia in Grecia, le voci secondo cui sarebbe vicino un accordo tra Atene e il British Museum per consentirne la restituzione.

La Gran Bretagna e la Grecia hanno recentemente avviato nuovi colloqui su un possibile accordo per porre fine alla lunga disputa.

La Grecia ha ripetutamente chiesto al British Museum di restituire definitivamente le sculture e i fregi del V secolo a.C., tra cui ci sono alcuni dei più grandi esempi di scultura greca antica, che il diplomatico britannico Lord Elgin portò via dal tempio dedicato alla dea Atena all'inizio del XIX secolo quando era ambasciatore presso l'Impero Ottomano.

Thomas Bruce, VII Conte di Elgin, rappresentante del governo britannico a Costantinopoli dal 1799 al 1803, sostenne di aver asportato i fregi sulla base di un'autorizzazione scritta delle autorità ottomane delle quali non vi è però alcuna traccia negli archivi.

I preziosissimi reperti subirono numerosi danni durante il trasporto. L’esposizione e i maldestri lavori di pulizia mutilarono i fregi di diversi dettagli. Fu l'inizio di una controversia che dura da oltre due secoli e che vide tra i primi protagonisti anche Lord Byron, che espresse il suo sdegno per quello che considerava un atto di vandalismo.

Nel 2021, l’allora premier britannico Boris Johnson, in una intervista a un giornale ellenico, pur manifestando “comprensione” per la posizione dei greci che erano tornati a chiedere la restituzione delle opere, ribadì la posizione di Londra, secondo la quale i fregi "erano stati acquisiti legalmente da Lord Elgin sulla base delle leggi dell'epoca e sono legalmente di proprietà del British Museum dal tempo della loro acquisizione".

La Grecia continua a considerare quello di Lord Elgin un furto e non riconosce il British Museum come legittimo proprietario delle sculture. Il British Museum ha finora sempre rifiutato di restituire le opere che fanno parte della sua collezione, circa la metà dei 160 metri di fregi che ornavano il Partenone.