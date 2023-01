Ue, Metsola: "Dobbiamo continuare ad aiutare l'Ucraina, anche militarmente"

“Continueremo ad aiutare gli ucraini logisticamente, finanziariamente ma anche militarmente” ha detto la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, in un'intervista a RaiNews24, rilasciata da Davos in occasione del World Economic Forum.

Metsola ha anche parlato del Qatargate: "Lavoriamo per la trasparenza, come presidente ho la responsabilità di proteggere le istituzioni europee". La presidente ha poi ricordato che a breve verrà affrontata la questione dell'immunità per i parlamentari accusati nell'inchiesta.