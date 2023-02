Carnevale a Bahia: musica, colori e balli contro la speculazione edilizia

A Salvador de Bahia, il carnevale è questo: musica e balli sfrenati per le vie della città.

Ma nel quartiere storico di Ladeira da Preguiça, si fa festa anche per denunciare la gentrificazione e la speculazione immobiliare nell'area, dove la comunità di residenti è stata ed è oggetto di tentativi di sgombero forzato da parte di grandi proprietà immobiliari. L'evento, che ha nome “Banho de Marà Fantasia”, si è autofinanziato per mezzo di un crowdfunding.

Tra la folla che danza nelle vie del quartiere una donna nel video dice: “Siamo qui a vivere questo Carnevale dopo due anni in cui non abbiamo potuto ballare e saltare con la gente: siamo sopravvissuti, caro mio, ci sono persone che non hanno più questa opportunità”.

E un giovane poco dopo aggiunge: “E' la seconda volta che vengo e per me stavolta è molto meglio, perché il quartiere è più tranquillo, più popolato di prima, non c'è troppa violenza, per questo mi piace e verrò sempre”.