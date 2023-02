Donna piange sotto la neve davanti alla sua casa distrutta dal terremoto: l'attesa dei soccorsi

Un video dalla Turchia mostra una donna, che - sconfortata - piange sotto la neve, davanti alla sua casa distrutta dal terremoto.

Sono in tanti ad attendere le squadre di emergenza per soccorrere i loro cari: le temperature sono rigide, nel filmato alcuni cercano di riscaldarsi davanti ad un falò in un quartiere deserto: a rallentare le squadre di soccorso sono anche le condizioni del terreno: il flusso di aiuti delle Nazioni Unite dalla Turchia al nord-ovest della Siria si è temporaneamente interrotto a causa dei danni provocati alle strade.

Mentre continua a lievitare di ora in ora il bilancio dei decessi, secondo l'Oms, sarebbero fino a 23 milioni le persone che sarebbero state colpite dal violento terremoto: "Le mappe generali dell'evento mostrano che potenzialmente 23 milioni di persone sono esposte, tra cui circa cinque milioni di persone vulnerabili", ha dichiarato Adelheid Marschang, responsabile delle emergenze dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, rispondendo al comitato esecutivo dell'agenzia sanitaria delle Nazioni Unite.