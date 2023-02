Elly Schlein dopo la vittoria alle primarie Pd: “Anche stavolta non ci hanno visto arrivare”

“Anche stavolta non ci hanno visto arrivare”, ha detto la neo segretaria nella sua prima dichiarazione. “Il popolo democratico è vivo e ha una linea chiara e ci chiede di cambiare davvero - ha invece affermato nel suo primo discorso ufficiale dopo la proclamazione -. Saremo un bel problema per il governo Meloni, organizzeremo una vera opposizione”. E le congratulazioni della premier non si sono fatte attendere: “Spero che l'elezione di una giovane donna alla guida di via del Nazareno - scrive Giorgia Meloni - possa aiutare la sinistra a guardare avanti e non indietro”.