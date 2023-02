Il gigantesco magazzino della contraffazione dove si falsificano i grandi marchi

Falso made in Italy a Bologna: la Guardia di Finanza ha sequestrato 11.000 capi di abbigliamento ed accessori falsi, riconducibili a note griffe di alta moda (ex. “Fendi”, “Gucci”, “Dolce & Gabbana”, “Balenciaga”, “Moncler”), La vendita di tali prodotti avrebbe potuto consentire ricavi per decine di migliaia di euro. Nel grande magazzino mostrato nel video, l'intervento dei baschi verdi.

Ora i finanzieri stanno ricostruendo la filiera del falso, ovvero i destinatari finali della merce: “Frequente l'utilizzo, in questi casi, di identità ed indirizzi di recapito della merce fittizi”. L'operazione delle Fiamme Gialle a Bologna, a tutela delle produzioni nazionali – il “Made in Italy”.