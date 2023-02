Incidente mortale al casello A4: il video dell'auto che sopraggiunge a 150 km/h e uccide due donne

Disturbi psicotici, è la diagnosi per la quale sarebbe stato in cura per anni - cura poi autosospesa circa un anno fa - il 39enne, risultato positivo a benzodiazepine e cannabis, che la notte tra venerdì e sabato scorso con la sua auto si è schiantato contro la barriera autostradale Ghisolfa sull'autostrada A4 Milano-Torino, travolgendo l'auto con a bordo due donne morte sul colpo: Laura Amato e Claudia Turconi. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l’incidente mortale e il violento tamponamento avvenuto ad alta velocità. Erano le 2,30 di notte quando le due donne in auto si sono fermate al casello per ritirare il biglietto. Dietro di loro è piombata l'auto dell'uomo, di origini marocchine, con cittadinanza italiana, già noto alle strutture psichiatriche. L'utilitaria, una Ypsilon, si è accartocciata ed è stata trascinata per diversi metri.