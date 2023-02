Lo zio di Saman Abbas guida i carabinieri: "Ecco dov'è sepolta mia nipote" - Video

Danish Hasnain, zio di Saman Abbas, il 18 novembre scorso indicò agli inquirenti il luogo dove poi sarebbe stato ritrovato il corpo della 18enne pakistana, scomparsa da Novellara, in provincia di Reggio Emilia, nella primavera del 2021. Secondo la procura la ragazza venne uccisa in ambito famigliare per aver rifiutato un matrimonio combinato. Hasnain è ritenuto dai magistrati l'esecutore materiale, l'uomo ha negato di aver ucciso Saman.

Le immagini, esclusiva Tgr, dei momenti in cui inizia lo scavo, nel servizio di Luca Ponzi