Sanremo, Fiorello scherza sul titolo di giornale: "Più che Putin, Zelensky deve temere Amadeus"

“Sono solidale con gli amici della Rai, se li chiami in questi giorni sono tutti occupati, per questa storia di Zelensky. Il video verrà visto da Coletta (Direttore di Rai 1): tutti i capi di Stato, Macron, Scholz, chiameranno Coletta, e Coletta farà una piccola call, una 'coletta' e spiegherà a loro: 'state tranquilli, il video è sotto controllo”. Ironico Fiorello affronta il caso del videomessaggio del presidente ucraino, atteso all'ultima serata del Festival di Sanremo, per il quale è stato chiesto il controllo preventivo da parte della Rai per valutare eventuali profili di criticità per l'azienda. Nella puntata di Viva Rai2! Fiorello ha scherzato anche sul ruolo di Amadeus nella vicenda, leggendo un titolo provocatorio de Il Fatto Quotidiano: “Più che Putin, Zelensky deve temere Amadeus”. Non si può scrivere una cosa così. Ha ragione, temetelo perché Amadeus è pericoloso”.