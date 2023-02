All'Ariston Elisa canta col megafono, il duetto con Giorgia è da brividi

Brivido all'Ariston per l'esibizione di Giorgia in coppia con Elisa. Amiche nella vita, fianco a fianco in tante cause sociali e ambientali, per la prima volta insieme a Sanremo le due artiste, in una sfida di estensione vocale, interpretano un medley di “Luce” e “Di sole e d'azzurro”, a 22 anni di distanza dal festival 2001 quando, poco più che ventenni, arrivarono prima e seconda. Tutto il pubblico è in piedi per loro. A fine esibizione, Giorgia consegna ad Amadeus un magnete per il frigo da parte di “Ciuri”, “patetico tentativo di conquistare punti alternativi” al Fantasanremo.