Sanremo 2023, il monologo di Paola Egonu: “Non faccio la vittima, ho raccontato la mia vita”

“Sapete, da bambina ero fissata coi 'perché. Perché sono alta? Perché mio nonno vive in Nigeria? Perché mi chiedono se sono italiana? Poi sono diventata più grande e i perché sono continuati. Perché mi sento diversa? Perché vivo questa cosa come una colpa? Perché ogni volta mi sono punita dando una versione sbagliata di me stessa? Con il tempo ho capito che questa mia diversità è la mia unicità”. È un passaggio del monologo di Paola Egonu sul palco dell'Ariston. La co-conduttrice della terza serata aggiunge: “Nella domanda 'Perché io sono io???' c'è già anche la risposta: ‘Perché io sono io!!!’”, è un passaggio del monologo di Paola Egonu a Sanremo. “Non è perdente nemmeno chi arriva nelle ultime posizioni in classifica. Ve lo ricordate? Era il 1983 quando Vasco Rossi arrivò penultimo proprio su questo palco. Un altro non-perdente, che ci ha insegnato che dalle sconfitte più dure possono nascere i successi più grandi. Ognuno col suo viaggio. Ognuno diverso”, ha concluso la campionessa di volley.