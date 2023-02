Scandalo Rosa Chemical: simula un atto sessuale con Fedez, lo porta sul palco e lo bacia sulla bocca

Rosa Chemical finendo il suo “Made in Italy” ha simulato un atto sessuale con Fedez, seduto in platea, prima di trascinarlo sul palco e baciarlo sulla bocca. “Lo so, mi è scappato. Ma questo è il Festival dell'amore e mi è venuto all'improvviso”: così si è poi giustificato davanti ad un esterrefatto Amadeus. Altrettanto stupita Chiara Ferragni: “Sono senza parole”. “È meglio”, ha chiosato Amadeus sorridendo prima di lanciare la pubblicità.

Durante la conferenza stampa, il cantante Rosa Chemical era tornato sul tema del “gender fluid” trattato dalla sua canzone riferendosi chiaramente all'onorevole Maddalena Morgante: “Sono sicuro che staranno ballando il mio brano anche l'onorevole Morgante e i suoi figli. Spero si sia ricreduta su di me. C'era tanto amore nella mia canzone, non mi sento di aver fatto male”.