Suzuki Stage, dal palco allestito in piazza Colombo il ritorno di Annalisa a Sanremo

Sul palco a due passi dal Teatro Ariston, Annalisa. Come ogni sera, Amadeus si collega in diretta con piazza Colombo per dare al pubblico un "assaggio" dei concerti degli artisti invitati e regalare uno spettacolo nello spettacolo.

Annalisa è una delle più note cantanti uscite dal talent Amici di Maria De Filippi. Il suo esordio all’Ariston è nel 2013, con i brani “Scintille”, scritto da Faini e Galbiati, e “Non so ballare”, scritto da Ermal Meta. Approda alla fine con Scintille che passa con il 55% dei voti.

Nel 2015 torna a Sanremo con il brano “Una finestra tra le stelle”, scritto e composto da Kekko Silvestre, leader del gruppo Modà, chiudendo la gara al quarto posto.

Undicesimo posto per la sua terza partecipazione alla kermesse con il brano “Il diluvio universale”.

Nel 2018 arriva terza con “Il mondo prima di te” e nel 2021 torna all’Ariston con il brano Dieci (settimo posto in classifica), mentre nella serata cover presenta “La Musica è Finita” di Ornella Vanoni.