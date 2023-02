Video da Napoli: in cinque a mano armata aggrediscono un uomo per rubargli l'auto

Il video è stato pubblicato dal giornalista e deputato di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, sul suo profilo Facebook, ed è accompagnato dalla frase: "Caro Borrelli mi dicono che queste immagini sono del rione Conocal Ponticelli !!! Non ho certezza ma comunque resta lo schifo totale". Nelle immagini si vede un uomo che ferma un auto in transito sotto la minaccia di una pistola. Quando la vettura si ferma spuntano altre quattro persone incappucciate, il conducente, sempre sotto la minaccia dell'arma, viene fatto scendere ed il gruppetto prende possesso dell'auto dopo aver sottratto anche 70 euro al malcapitato. Il fatto sarebbe avvenuto alle 5 della mattina del 3 febbraio in via Sambuco. La polizia sta indagando.