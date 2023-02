Video dal drone: l'enorme spaccatura nel terreno in Turchia vicino ad Hatay dopo il terremoto

Dopo il terremoto si è formata una gigantesca spaccatura profonda 30 metri e larga circa 200 metri, che divide il campo di ulivi vicini ad Antiochia (Hatay in Turco). Anche la gigantesca fenditura risultante è stata osservata dall'alto con un drone. Alcuni residenti hanno affermato di aver sentito un forte suono di esplosione durante il terremoto e di aver visto anche una luce verde nella stessa area. Aziz Gündüz, uno dei residenti della regione, ha dichiarato: “C'è stata un'enorme esplosione, non l'ho vista, ma ho sentito un suono. Quando ho guardato il campo al mattino ho visto un'enorme spaccatura. Prima il campo era piatto. Non so cosa sia successo". Un altro residente locale di nome Abdullah Temizkan ha raccontato: «Ho visto del fumo verde uscire dalla spaccatura».