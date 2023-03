Zaporizhzhia: colpiti due condomini di 9 piani, appartamenti in fiamme

Il capo dell'ufficio del presidente ucraino, Andriy Yermak, ha pubblicato sul suo account Twitter un video dell'attacco russo di oggi contro un edificio residenziale di Zaporizhzhia.

Le immagini mostrano un condominio di nove piani nel momento in cui viene colpito: si vede una forte esplosione seguita da un'alta colonna di fumo. Le riprese successive mostrano la facciata del grande edificio parzialmente distrutta e un incendio in un appartamento in quello che sembra essere il sesto piano del condominio. In fiamme anche un altro appartamento in un vicino condominio. Non ci sono ancora notizie di eventuali feriti o vittime.