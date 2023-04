Alvin Bragg è il procuratore di Manhattan che ha incriminato Donald Trump

Donald Trump è stato incriminato, dopo quasi cinque anni di indagine, dal gran giurì di Manhattan. Le accuse non sono ancora state formalizzate, ma il caso riguarda il pagamento della pornostar Stormy Daniels, che aveva minacciato nel 2016 - poco prima delle presidenziali - di rivelare di aver fatto sesso con lui. Trump, secondo le accuse, ne comprò il silenzio con 130.000 dollari - registrati nei libri contabili della Trump Organization come spesa per i servizi legali del suo avvocato, Michael Cohen. La formalizzazione delle accuse davanti a un giudice avverrà probabilmente la prossima settimana.

Trump avrebbe potuto essere bandito dall'attività politica solamente in caso di colpevolezza in uno dei due procedimenti di impeachment dai quali è stato assolto. “La mia incriminazione è una persecuzione politica è un'ingerenza nelle elezioni 2024”, ha reagito l'ex inquilino della Casa Bianca. E ora Trump ha chiamato i suoi alleati chiave a Capitol Hill per avere conferme del loro sostegno dopo l'incriminazione da parte della procura di Manhattan. L'ex presidente ha detto agli alleati che ha intenzione di combattere le accuse e ha continuato a inveire contro il procuratore distrettuale Alvin Bragg.

Ma chi è Alvin Bragg?

È il primo procuratore afroamericano di Manhattan ed è già entrato nei libri di storia per aver accusato Donald Trump, un fatto senza precedenti per un ex presidente Usa. Democratico, 49 anni, eletto nel novembre 2021, ha ufficialmente incriminato Trump per il pagamento di 130.000 dollari, poco prima della sua vittoria nelle elezioni presidenziali del 2016, all'attrice hard Stormy Daniels. In carica dal 1 gennaio 2022, Alvin Bragg, nato ad Harlem, nel nord di Manhattan, si è subito fatto conoscere per le sue posizioni progressiste, attirandosi le ire dei conservatori repubblicani. Lo stesso Bragg è ora riuscito a far condannare la Trump Organization a 1,6 milioni di dollari di multa per frode finanziaria e fiscale.