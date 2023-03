Lo chef Cannavacciuolo insultato allo stadio dai tifosi del Toro, il video diventa virale

Stanno facendo il giro dei social e sono diventati virali i video in cui lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo è bersagliato dagli insulti dei tifosi del Toro. Ieri pomeriggio, il giudice di Masterchef, campano doc, era allo stadio “Olimpico Grande Torino” per la partita Torino-Napoli, terminata 4-0 per i partenopei, in tribuna insieme alla famiglia, per tifare i suoi beniamini. Quando i tifosi di casa, presenti sotto il suo settore, si sono accorti della presenza dello chef hanno cominciato ad insultarlo ripetendo cori offensivi. Cannavacciuolo ha replicato invitando chi lo insultava a farsi avanti.