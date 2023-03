"Che ti succede Diego?" Quella volta che Maradona si confidò con Gianni Minà

Qualche mese dopo il mondiale '90, a dicembre, Diego Armando Maradona, già in grave difficoltà, concesse all'amico Gianni una lunga intervista esplicativa del disagio che stava vivendo per quella che pochi mesi dopo si sarebbe rivelata come una drammatica dipendenza dalla cocaina. Un'intervista che sembra preannunciare il triste epilogo che la sua fortunata carriera calcistica in Italia avrebbe avuto. Ad aprile Maradona viene condannato per doping e squalificato per 15 mesi. La prima domanda di Gianni Minà all’amico calciatore fu: “Che ti succede Diego?"