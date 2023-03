Esplosione sulla base ucraina nella notte, l'impressionante nuvola di fuoco: "offensiva ad Avdeevka"

Un video girato ad infrarosso di notte mostrerebbe un pesante attacco che - secondo il post sui social della milizia cecena capitana da Kadyrov, che combatte al fianco della Russia - ieri avrebbe fatto almeno 80 vittime. Il filmato - che potrebbe essere frutto della propaganda bellica, molto attiva da parte di entrambi gli schieramenti, nella cosiddetta "guerra ibrida" - sarebbe stato girato nei pressi di Avdeevka, sul fronte sanguinoso del Donbass dove si sta combattendo casa per casa da alcuni mesi.

Così nel testo che accompagna il video sui social "Forze aerospaziali russe stanno distruggendo posizioni e la base della 110a brigata delle Forze armate ucraine, sostenendo l'attacco sul fronte". "Il nostro aereo ha attaccato punti di dispiegamento temporaneo e posizioni della 110a brigata delle forze armate ucraine in

direzione Avdeevka".

Il leader ceceno, Ramzan Kadyrov, ha annunciato di recente la sua intenzione di creare una compagnia militare privata dopo aver completato il suo lavoro nel servizio civile. Lo ha scritto in un messaggio su Telegram, come riportato dall'agenzia Tass: "Ho seriamente in programma, al termine del mio lavoro nel servizio civile, di competere con il nostro caro fratello Yevgeny Prigozhin e creare una compagnia militare privata. Penso che tutto funzionerà", ha scritto Kadyrov, citando il capo della milizia Wagner.