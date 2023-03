Francia, nono giorno di caos: 457 arresti e 441 agenti feriti. Appiccati 900 incendi solo a Parigi

Il ministro dell'Interno francese Gerald Darmanin ha reso noto che “457 persone sono state arrestate” e “441 tra poliziotti e gendarmi sono rimasti feriti” in Francia nel nono giorno di mobilitazione contro la riforma delle pensioni. In un'intervista a Cnews, riportata anche da Bfmtv, il ministro ha riferito che ci sono stati “903 incendi di arredi urbani o bidoni della spazzatura” solo nella capitale Parigi durante la manifestazione convocata dai sindacati. Definendo il bilancio “difficile”, il numero tre del governo di Parigi si è detto “preoccupato”, in particolare per “la presenza numerosissima dell'estrema sinistra” alle manifestazioni convocate contro la contestatissima riforma delle pensioni. Secondo i dati del ministero dell'Interno, più di un milione di persone sono scese in piazza in tutta la Francia, di cui 119.000 a Parigi. Le manifestazioni sono state scatenate dalla legge che ha innalzato di due anni l'età pensionabile, passando così da 62 a 64 anni. I sindacati hanno già annunciato ulteriori proteste in coincidenza con la visita di Stato del re Carlo III di Gran Bretagna.