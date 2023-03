Italia-Inghilterra 1-2. Il post partita di Alessandro Antinelli: "Retegui è un giocatore utile"

Il commento di Alessandro Antinelli, Rai Sport, sul match di ieri sera, allo Stadio Maradona, che ha visto gli Azzurri perdere per 1-2 contro la nazionale inglese, in vista del prossimo impegno contro Malta: “Noi dobbiamo mettere punti sul tabellone. La nazionale di calcio italiana è già a Malta, perché non c’è tempo per pensare alla sconfitta contro l’Inghilterra, che non vinceva in Italia dal 1961. La nazionale inglese ha avuto una supremazia fisica e tecnica in campo che è stata schiacciante e fatale per noi. Buona la prestazione di Mateo Retegui. Segnare non è banale, specialmente per un giocatore come lui, che è arrivato nell’universo Azzurro da appena tre giorni".