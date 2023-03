Le lacrime di Ke Huy Quan agli Oscar: “Il mio viaggio iniziato su una barca. Questo è il sogno Usa”

Ke Huy Quan si è commosso quando ha ricevuto la statuetta come miglior attore non protagonista nel film “Everything Everywhere All at Once”. L'attore vietnamita ha dichiarato in lacrime: “Ho appena vinto un Oscar, il mio viaggio è cominciato su una barca di profughi. Ho trascorso un anno in un campo profughi e in qualche modo sono finito qui sul più grande palco di Hollywood. Non sono storie che accadono solo al cinema, sono storie reali. Non posso credere che stia capitando a me. Questo è il vero sogno americano”.