Melissa Agliottone è la dodicenne che ha vinto The Voice Italy Kids: il momento della proclamazione

Melissa Agliottone, 12 anni di Sant'Elpidio al Mare (Fermo), giovane cantate e musicista del Team Loredana Bertè, ha conquistato il pubblico in studio prima con la sua interpretazione di “Shallow”, il brano di Bradley Cooper e Lady Gaga colonna del film “A Star is Born” e poi al piano con “Fallin” di Alicia Keys. Una scelta, quella del pubblico, che è arrivata al culmine di una finale ricca di emozioni e divertimento, con l'opening di Mr Rain, il talentuoso rapper terzo classificato a Sanremo, che ha cantato accompagnato dai 12 finalisti di The Voice Kids, e che si è conclusa con la “Blind Audition” a sorpresa di LDA, ovvero Luca D'Alessio, anche lui reduce dal successo sanremese. La versione bimbi di The Voice Kids è un grande risultato anche per la Rai, che ha dedicato due serate speciali ai giovani cantanti, tra i sette e i quattordici anni, sulla scia di The Voice Senior.