Question Time alla Camera, la premier: "Revisione dell'Ires per la global minimum tax"

“Un tassello del disegno della riforma fiscale riguarderà la modifica complessiva dell'Ires. Dal primo gennaio 2024 entrerà in vigore la global minimum tax, che è l'imposta globale minima per le multinazionali con aliquota effettiva al 15%”. Lo ha detto Giorgia Meloni intervenendo al Question time della Camera. “Una novità che in Europa è stata approvata grazie all'importante ruolo di mediazione del governo italiano, che ovviamente rende necessaria una revisione dell'Ires per non compromettere la competitività delle nostre imprese su scala globale”, ha sottolineato la premier. Il governo, ha concluso, “intende ridurre l'aliquota Ires e intende ridurla sugli utili non distribuiti che vengono impiegati in investimenti qualificati e in nuove assunzioni a tempo indeterminato. Più assumi, meno tasse paghi allo Stato”.