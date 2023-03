Strage di Nashville: il momento in cui la killer fa irruzione a scuola e frantuma il vetro sparando

È una ex studentessa la killer che ha ucciso tre bambini e tre adulti in una scuola elementare cristiana di Nashville. I minori, vittime della furia omicida, avevano 9 anni, gli altri a morire sotto i colpi di un'arma d'assalto sono stati l'amministratore della scuola, un insegnante supplente e un custode. Il tiratore è una donna di 28 anni, transgender, identificata dalla polizia come Audrey Hale.

Sono le immagini delle telecamere a circuito chiuso a immortalare l'autrice del massacro durante l'irruzione a scuola. La giovane frantuma il vetro dell'ingresso laterale e irrompe con il fucile. Ha con sé due armi “d'assalto” e una pistola (Dai primi controlli risulterebbe che almeno 2 delle 3 armi sarebbero state ottenute legalmente, ndr). Indossa pantaloni e gilet militari e un cappellino rosso. L'attacco, pianificato, considerando che la donna aveva le mappe dell'edificio, si è svolto in circa 14 minuti. Dopo aver ucciso, la 28enne è morta durante lo scontro a fuoco con gli agenti intervenuti sul posto.