Tunisia, blitz delle forze di sicurezza: trovata barca costruita per le traversate dei migranti

E ora vediamo "in esclusiva" queste immagini inviate dal nostro inviato in Tunisia, che raccontano l'irruzione della polizia in una casa, ad Awabed, nel governatorato di Sfax - punto principale di raccolta e imbarco dei migranti. Il blitz delle forze di sicurezza è avvenuto in un luogo dove venivano costruiti i barconi di ferro destinati ai clandestini nel Paese maghrebino diventato uno degli snodi principali dei flussi sulla rotta del Mediterraneo.