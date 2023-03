Una zebra in fuga nel traffico di Seul - Video

“Questa non è intelligenza artificiale: c'è una zebra libera per le strade di Seul” scrive Sokeel Park su Twitter, uno dei tanti utenti che hanno postato immagini e video della zebra che giovedì ha trottato per ore nelle strade trafficate della capitale coreana prima che gli operatori di emergenza riuscissero a catturarla e riportarla nello zoo.

La giovane zebra – un maschio di nome Sero nato nel 2021 al Children's Grand Park di Seul – è riuscita a evadere dal suo recinto intorno alle 14:50 e per tre ore ha stupito passanti e automobilisti della capitale coreana prima di finire in trappola: uno stretto vicolo tra le case dove gli operatori di emergenza l'hanno bloccata con un dardo tranquillante mettendo fine al suo pomeriggio di libertà.

Choi Ye-ra, un addetto dello zoo, ha detto che l’animale è stato visitato dai veterinari ed è in condizioni stabili. Ancora un mistero come la zebra sia riuscita a fuggire.

Choi Ye-ra non ha confermato le notizie riportate dai media secondo cui l'animale avrebbe parzialmente distrutto la recinzione in legno e ha riferito che un’indagine è in corso.

Non sono stati segnalati danni a persone o cose causati dalla fuga di Sero.