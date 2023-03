Zelensky a Bakhmut

Il presidente ucraino Voldymyr Zelensky ha fatto visita ai soldati ucraini che stanno combattendo nell'area di Bakhmut. "Sono onorato di essere qui oggi per premiare i nostri eroi. Per stringere loro la mano e ringraziarli per aver protetto la sovranità del nostro Paese". È quanto scrive Zelensky sul proprio canale Telegram, dove ha pubblicato anche il video del suo incontro con i soldati.