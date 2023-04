Cavallo al galoppo contromano sulla tangenziale di Napoli: paura tra gli automobilisti

La Tangenziale di Napoli sembrava l'ippodromo di Agnano, avranno pensato gli automobilisti fermi per il traffico e increduli nel vedere il cavallo a galoppo. Solo paura tra i pendolari e i lavoratori che hanno assistito al fuoriprogramma durato circa venti minuti. Fortunatamente non ci sono state situazioni di pericolo, anche grazie al tempestivo intervento degli addetti alla Tangenziale che hanno segnalato sui display la presenza dell'animale. Il cavallo è stato monitorato tutto il tempo dalle telecamere disseminate lungo il percorso. Il quadrupede ha macinato oltre 5 km, poi nel tratto Vomero-Fuorigrotta percorso contromano e di corsa - come si evince da questo video - è passato in mezzo alle file di auto in coda. Fermato è stato portato presso la stazione di Fuorigrotta e riconsegnato ai proprietari.