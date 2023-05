Fiorentina - Sampdoria 5-0: la sintesi della partita

La Fiorentina cala il pokerissimo contro la Sampdoria nel primo dei due posticipi della 32/a giornata di Serie A. Allo stadio Franchi i viola di Vincenzo Italiano si impongono per 5-0 e si portano momentaneamente all'ottavo posto da soli, in attesa di Bologna-Juventus. Per la Samp, invece, una sconfitta che sa tanto di resa. La squadra allenata da Dejan Stankovic resta sempre ultima in classifica a -10 dalla quota salvezza con sei partite ancora da giocare. Gara senza storia al Franchi, sbloccata da un gran destro al volo di Castrovilli al 47'. Nella ripresa è un monologo viola: al 62' raddoppio di Dodo con un sinistro violento su assist di Jovic, al 66' ancora il serbo in versione assistman serve a Duncan la palla del 3-0. Al 76' ci pensa il neo entrato Kouame a siglare il 4-0 in contropiede su assist filtrante di Amrabat. Infine all'88', Terzi è bravo a siglare il gol del definitivo 5-0 sfruttando in area il terzo assist della serata di Jovic.