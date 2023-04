Hitler e Putin sui panetti di droga: Carabinieri scoprono serra indoor a Palermo, 1 arresto

Era una vera e propria serra in cui si nascondevano le piante di Marijuana, ed i panetti di hashish pronti allo smercio ma con una particolarità: le immagini del dittatore Adolf Hitler, e quelle del presidente della Federazione russa, Vladimir Putin. Manette per una 28enne palermitana, fermata dai Carabinieri nel corso di un servizio di controllo del territorio, nel quartiere Borgo Vecchio.

I militari avevano notato la donna aggirarsi per le vie a bordo di uno scooter, poi i controlli: dalle chiavi di un magazzino la scoperta della "serra indoor", attrezzata con lampada riscaldante ed aspiratore d’aria. All’interno di una cassetta in legno per vini, rinvenuti 115 grammi di marijuana, in parte già confezionata, ed i 12 panetti di hashish (circa 1,2 chili di sostanza), contrassegnati con le effigi di Hitler e Putin.

Nei giorni scorsi erano stati sequestrati nel trapanese dai Carabinieri dei panetti di droga con le immagini dei Matteo Messina Denaro e Totò Riina, una sorta di brand di Cosa Nostra.