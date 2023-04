Dopo l'infarto Jerry Calà si confida con Mara Venier a "Domenica In": "Adesso ho più paura di prima"

Mara Venier accoglie l'amico di sempre ed ex compagno con la frase “è una vita che mi fai diventare matta” e da parte sua il Jerry Calà risponde “è colpa del destino, ora speriamo che con me abbia finito”. L'attore e regista ha spiegato che si trovava in hotel a Napoli quando ha accusato un dolore allo stomaco: credeva si trattasse di indigestione, ma una volta arrivati i dottori lo hanno portato d'urgenza in ospedale dove gli hanno diagnostica to un infarto, operato e ricoverato in terapia intensiva. “Adesso ho paura” ha commentato il comico che ha detto di non aspettarsi problemi di cuore dato che faceva tutti i controlli.