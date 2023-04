L'intervista a Schumacher non è uno scoop ma un fake, la famiglia farà causa

La famiglia di Michael Schumacher è pronta a un'azione legale contro il settimanale tedesco Die Aktuell che ha pubblicato una “intervista virtuale” all'ex pilota di Formula 1 generata dall'intelligenza artificiale.

L’ultimo numero della rivista proponeva in copertina la foto di uno Schumacher sorridente con il titolo "Michael Schumacher, la prima intervista". Il sottotitolo recitava: 'Sembra proprio reale'.

Solo all'interno dell'articolo veniva esplicitato che le presunte dichiarazioni di Schumacher erano state in realtà prodotte attraverso l'utilizzo di una piattaforma di intelligenza artificiale.

La famiglia ha confermato all'agenzia di stampa Reuters che è pronta a fare causa al rotocalco.

Il sette volte campione del mondo di Formula 1 ha subito un incidente sugli sci nel dicembre del 2013 durante una vacanza sulle Alpi francesi riportando una grave lesione cerebrale.

Da allora, la famiglia ha protetto con grande attenzione la sua privacy, limitando l'accesso alle persone più vicine a lui e fornendo poche informazioni sulle sue condizioni.

In un documentario di Netflix del 2021 la moglie Corinna ha dichiarato: "Stiamo cercando di andare avanti come una famiglia, come piaceva e piace ancora a Michael, e stiamo andando avanti con le nostre vite. ‘Il privato è privato’, come diceva sempre lui. Per me è molto importante che possa continuare a godersi la sua vita privata il più possibile. Michael ci ha sempre protetto, e ora siamo noi a proteggere Michael".