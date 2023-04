Parco d'Abruzzo, l'audio disperato del 33enne aggredito da un'orsa. Alla moglie: “Ti amo”

Dopo la recente morte di un runner ucciso da un orso in Trentino, preoccupa un nuovo episodio che coinvolge un uomo di Ausonia (Frosinone). Antonio Rabbia, ingegnere, è stato a un passo dalla morte durante una passeggiata in una zona di montagna nella Valle di Comino, a ridosso dell'Appennino abruzzese e del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. In compagnia del suo cane l'uomo sarebbe stato attaccato da “un'orsa” e miracolosamente sarebbe riuscito a fuggire nonostante le ferite. Ad aiutarlo il suo amico a quattro zampe. Decisivo il secondo attacco, il malcapitato sarebbe rotolato giù dal dirupo con l'animale per poi fermarsi prima aggrappandosi a un albero. L'orso invece sarebbe precipitato per diversi metri. Il vantaggio sulla distanza, avrebbe garantito ad Antonio di scagliare una pietra contro l'animale, mentre il suo cagnolino continuava a ringhiare. Elementi che gli avrebbero permesso la fuga. Antonio avrebbe registrato in quel frangente il messaggio: “Mi ha morso un orso” e rivolge un pensiero d'amore alla moglie e a suo figlio. Un vocale disperato, reso pubblico soltanto adesso.