Scontro a distanza tra Berlusconi e Rosy Bindi da Vespa: “Lei è sempre più bella che intelligente”

È il 7 ottobre 2009 quando Silvio Berlusconi, premier in carica, telefona al programma Porta a Porta. In studio, ospite di Bruno Vespa, c'è Rosy Bindi. Tra i due si consuma uno scontro a distanza. A surriscaldare gli animi è il “lodo Alfano”, bocciato dalla Corte Costituzionale. Al telefono il Cavaliere offende l'esponente del Partito Democratico dicendole: “Lei è sempre più bella che intelligente”. Vespa cerca di fare da paciere. Bindy dal canto suo replica, seccata: “Io sono una donna che non è a sua disposizione”.