Silvio Berlusconi legge e firma a “Porta a Porta” il “contratto” con gli italiani

“...in fede, Silvio Berlusconi” è la conclusione del “contratto” stipulato a “Porta a Porta” con gli italiani. Correva l'anno 2001 e Berlusconi sceglie il programma di Bruno Vespa, in onda su Rai 1, per firmare un patto in caso di vittoria elettorale. Il contratto, letto e firmato l'8 maggio, cinque giorni prima delle elezioni politiche, promette varie riforme e impegni che riassume in cinque punti.

Abbattimento della pressione fiscale

Poliziotto di quartiere e diminuzione dei reati

Aumento delle pensioni minime

Dimezzamento della disoccupazione ed un milione di nuovi posti di lavoro

Apertura cantieri