A scuola nel Metaverso: scienze, storia e geografia si studiano "dal vivo" nella realtà virtuale

Mandereste i vostri figli a scuola nel Metaverso? Dove gli alunni non solo imparano a conoscere i pianeti, ma possono giocano con loro, dove per studiare il cuore "si entra" dentro al cuore?

Gli studenti della Reddam House School nel Berkshire, in Inghilterra, imparano le scienze e le altre materie anche con l'aiuto della realtà virtuale: indossano dei visori ed entrano nel Metaverso.

“I ragazzi camminano letteralmente dentro al cuore: vedono il flusso sanguigno, comprendono il funzionamento delle camere e delle valvole in presa diretta”, spiega l'insegnante Ioana Dragomir.

“Abbiamo utilizzato la realtà virtuale in ogni materia. Alcune delle cose più impressionanti che possiamo fare sono esperimenti scientifici che altrimenti sarebbero impossibili o troppo pericolosi da fare in classe”, dice Nathan O'Grady, Responsabile del progetto.

Saskia e Alex sono “studenti del metaverso” e hanno preso parte a varie lezioni in VR, dalla scienza alla storia, dall'arte alla geografia. Sono entrambi entusiasti della sperimentazione.

“Non ci sono limiti. In geografia possiamo fare una gita in qualsiasi parte del mondo. Durante una lezione di storia siamo tornati indietro nel tempo. Vivere avvenimenti come la Seconda Guerra Mondiale può farti comprendere meglio quegli anni”, aggiunge O'Grady.

"Stavamo studiando lo spazio. Con l'aiuto dei visori abbiamo imparato a conoscere il sistema solare, i pianeti. Cos'è una stella? Cos'è un satellite?", dice ancora la professoressa Dragomir. "Una volta che gli studenti hanno visto qualcosa, lo ricorderanno. E c'è una comprensione più profonda perché possono manipolare un oggetto. Possono vederlo da tutti i lati, apprendere come funziona. E così ottengono davvero una comprensione più profonda e migliore ".

Nel Metaverso esiste anche una replica “digitale” della stessa Reddam House, sviluppata da Inspired Education Group, che riunisce studenti di tutto il mondo che possono imparare nella realtà virtuale. Si tratta di 84 scuole diverse in 24 paesi diversi".