Cesena accoglie calorosamente Ursula von der Leyen cantando “Romagna mia”

La piazza di Cesena ha intonato il celebre brano “Romagna Mia” per salutare Ursula von der Leyen, in visita nelle zone alluvionate. La presidente della Commissione europea ha raggiunto il municipio, dove erano presenti molti bambini, e ha stretto le mani dei cittadini e dei sindaci dei comuni colpiti dalle esondazioni e frane. A fare da guida a Leyen il sindaco Enzo Lattuca accompagnato da volontari e dipendenti comunali.

I cori “Ursula Ursula, grazie” e il celebre valzer di Raoul Casadei sono partiti quando la presidente, già salita sull'auto che l'avrebbe accompagnata in aeroporto, ha fermato il corteo perché decine di persone si sbracciavano cercando di attirare la sua attenzione. Scesa dalla macchina i cittadini l'hanno accolta in maniera festosa. “Sono venuta qui solo per dire 'tin bota'”, che in dialetto romagnolo vuole dire “non mollare”.