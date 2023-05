Alluvione in Emilia Romagna, l'inviata "naviga" intorno alla fabbrica e ai silos sommersi

Nella zona allagati oltre 500 ettari di terreno per l'esondazione del canale in destra di Reno. La fabbrica produceva olii vegetali, margarina e altri beni alimentari, sott’acqua per un metro e mezzo anche i camion e le auto aziendali. L’inviata è con il proprietario Oliver Martini: “Danni incalcolabili, rimarremo fermi non sappiamo per quanto".