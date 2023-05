Chiara Francini fa ironia sulla sinistra ricca: “Vorrebbero essere poveri per sembrare intelligenti”

A Cartabianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer, l'attrice e scrittrice ha bacchettato i “sinistri” a cui “non frega nulla del comunismo, degli operai e del lavoro”. Chiara Francini afferra con eleganza il suo quinto romanzo, “Forte e chiara”, e legge: “I sinistri sono delle persone nate ricche, borghesi, che vorrebbero essere poveri per sembrare intelligenti. Ai sinistri non interessa nulla di Berlinguer, dei diritti, del teatro, delle minoranze, della cultura, a loro interessa solo apparire di sinistra e quindi dalla parte del giusto perché nulla ti arricchisce più della povertà. I sinistri sono come quelli che sputano in aria e ti vogliono spiegare che piove. Sono così ossessionati dall'apparire pauperistici che pur abitando in palazzetti con dei Botero attaccati a i muri spesso dormono nelle dependance della servitù…”.