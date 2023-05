Il portiere fa gol su rinvio e beffa il suo collega (in aria di rigore per segnare di testa)

Le immagini regalano più dei commenti. Protagonisti due portieri che si sono sfidati nei playoff della Liga de Expansión MX, la serie B messicana. Santiago Ramirez, dell'Atletico Morelia, si accorge in aria della presenza del collega intento a segnare di testa su calcio d'angolo. La tensione tra le squadre è alle stelle, siamo al 92esimo di una gara con cinque espulsi, e Ramirez c'è e para. Fermato l'assalto, il portiere ragiona qualche istante prima di un “tiro-rinvio” che punta direttamente la porta avversaria. Già in vantaggio per 2-1, il tentativo si rivela vincente. L'Atletico Morelia gonfia di nuovo la rete (1-3). Il Celaya, sconfitto, ricorderà a lungo quello che già è candidato a diventare uno dei gol più belli dell'anno.