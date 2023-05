Kiev: "A Mariupol attaccata una base con 150 russi" - video

"Il consigliere del sindaco della città ucraina occupata dai russi Mariupol, Petro Andryushchenko, ha reso noto che in serata le forze armate ucraine hanno attaccato una base russa alle porte della città, con all'interno 150 occupanti. Inoltre, questa struttura è stata sistematicamente utilizzata per installare sistemi di difesa aerea". Lo riporta il sito Unian, aggiungendo al contempo che "i russi stanno mentendo sulla posizione delle esplosioni". In precedenza Andryushchenko aveva riferito di forti esplosioni udite dai residenti in città e che si sarebbero verificate alla periferia di Mariupol.