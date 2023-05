La Corea del Nord: lanceremo un nuovo satellite spia il prima possibile

La Corea del Nord ha assicurato che effettuerà "il prima possibile" un nuovo lancio per la messa in orbita del suo primo satellite spia militare in risposta al fallimento del tentativo odierno. Il "veicolo di lancio spaziale", come è stato definito dall'agenzia ufficiale Kcna, è caduto oggi nel mar Giallo dopo un volo "anomalo", hanno riferito i militari di Seul. Il Nord ha ammesso l'insuccesso dell'iniziativa, dicendo che il suo nuovo razzo 'Chollima-1', che trasportava il satellite da ricognizione militare 'Malligyong-1', è finito in mare a causa" dell'avviamento problematico del motore del secondo stadio".