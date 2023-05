La Nasa lancia 2 piccoli satelliti per "monitorare" gli uragani

Due piccoli satelliti della Nasa, per osservare ora per ora l'evoluzione degli uragani, sono stati lanciati dalla Nuova Zelanda a bordo di un razzo della società americana Rocket Lab. Il razzo Electron, che appartiene alla categoria dei micro-lanciatori ed è alto 18 metri, è decollato alle 13 ora locale da Mahia, nel nord della Nuova Zelanda.

I due satelliti di tipo cubesat, dal peso di cinque chili ciascuno, raggiungeranno un'altitudine di circa 550 chilometri. Un secondo razzo sarà lanciato tra due settimane per completare con altri due satelliti questa piccola costellazione chiamata Tropics (Time-Resolved Observations of Precipitation Structure and Storm Intensity with a Constellation of Smallsats).

Si avrà così la capacità di tornare ogni ora al di sopra degli uragani (o tifoni sul Pacifico), contro le sei ore attuali. I satelliti consentiranno agli scienziati non più di "vedere solo cosa sta accadendo in un dato momento (...) ma di vedere davvero come le cose cambiano di ora in ora", ha spiegato durante una conferenza stampa Will McCarty, scienziato della Nasa.

"Avremo sempre bisogno dei grandi satelliti", ha aggiunto. "Ma ciò che possiamo ottenere da questa missione sono informazioni aggiuntive rispetto ai satelliti di punta che già abbiamo". Queste informazioni raccolte su precipitazioni, temperatura e umidità possono aiutare a migliorare le previsioni meteorologiche, in particolare dove l'uragano si abbatterà e con quale intensità, e quindi prepararsi meglio per eventuali evacuazioni delle popolazioni che vivono sulle coste.