La stella inghiotte il pianeta: in anteprima il destino che attende la Terra

Grazie ai dati forniti dal telescopio Gemini South, gli astronomi hanno individuato i segni di quello che sembra essere un gigante gassoso delle dimensioni di Giove o più grande mentre viene inghiottito dalla sua stella.

Simile al Sole ma vicina alla fine della sua evoluzione, la stella si è gonfiata fino a diventare così grande da inglobare il pianeta.

Secondo gli scienziati si tratta di un’anteprima di ciò che accadrà alla Terra quando il Sole si trasformerà in una gigante rossa.

La buona notizia è che non accadrà prima di 5 miliardi di anni.

Grazie alla potenza del Gemini South Adaptive Optics Imager (GSAOI) installato su Gemini South, uno dei due telescopi dell'osservatorio Internazionale gestito dal NOIRLab della National Science Foundation statunitense (NSF), gli astronomi hanno potuto osservare la prima prova diretta di una stella morente che si espande fino a inghiottire uno dei suoi pianeti.

La prova di questo evento è stata rilevata in un'esplosione "lunga e a bassa energia" proveniente da una stella della Via Lattea a circa 13.000 anni luce dalla Terra.

Secondo lo studio pubblicato sulla rivista Nature , mentre in passato si sono registrati i segnali delle conseguenze di fenomeni simili, gli astronomi non avevano mai colto in flagrante una stella nell’atto di divorare un pianeta.

Questo “pasto” galattico è avvenuto tra 10.000 e 15.000 anni fa vicino alla costellazione dell'Aquila, e in quel “momento” la stella aveva circa 10 miliardi di anni.

Alla fine, quando il gigante gassoso si è inabissato nella stella, c'è stata una fiammata, una repentina esplosione di luce calda, seguita da un flusso di polvere che ha brillato a lungo nell'infrarosso, hanno spiegato i ricercatori.

Per gli scienziati è un’inquietante ma plausibile anteprima di ciò che accadrà alla Terra quando il Sole si trasformerà in una gigante rossa e inghiottirà il nostro pianeta insieme agli altri con orbita più interna: "Se può essere di consolazione, questo accadrà tra circa 5 miliardi di anni", ha detto uno degli autori dello studio, Morgan MacLeod dell'Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.