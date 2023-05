L'arrivo di Zelensky nel Buckinghamshire per incontrare il premier Sunak: "Bentornato"

Il filmato dell'arrivo dell'elicottero militare britannico con a bordo il premier ucraino Zelensky.

L'incontro a Chequers, nel Buckinghamshire, dove si trova la residenza di campagna del premier Sunak che ha detto: "Momento cruciale per l'Ucraina".

Coma ha fatto sapere Downing Street, "oggi il primo ministro confermera' l'ulteriore fornitura da parte del Regno Unito di centinaia di missili di difesa aerea e di altri sistemi aerei senza pilota, tra cui centinaia di nuovi droni d'attacco a lungo raggio con una gittata di oltre 200 km". La consegna delle armi e' prevista "nei prossimi mesi, mentre l'Ucraina si prepara a intensificare la sua resistenza all'invasione russa in corso". Il premier ha dichiarato in vista dell'incontro con il leader di Kiev che quello attuale "e' un momento cruciale nella resistenza dell'Ucraina a una terribile guerra di aggressione che non ha scelto o provocato".