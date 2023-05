Manovre sulla Iss: la navetta Dragon cambia attracco per far posto al cargo in arrivo a giugno

È avvenuto con successo lo spostamento della navetta Dragon Endeavour di SpaceX che è ora attraccata al portello frontale del modulo Harmony della Stazione Spaziale Internazionale. Una manovra durata circa 38 minuti e condotta dai 4 astronauti della missione Crew-6 giunti sulla Iss lo scorso 3 marzo: Bowen, Hoburf, Alneyadi e Fedayev. L'operazione è stata eseguita per facilitare l'arrivo della 28° missione di rifornimento della stazione orbitante, operata da SpaceX tramite navicella Dragon e attesa per giugno. Il rientro sulla Terra dei 4 astronauti è invece in programma ad agosto. Si tratta della 27° "relocation" di navette nella storia della Iss.