Muore in carcere Khader Adnan, esponente della Jihad in sciopero della fame

Queste immagini d'archivio mostrano il leader della Jihad islamica palestinese Khader Adnan nel 2015, mentre viene rilasciato da un carcere israeliano accolto dalla propria famiglia. Secondo l'Associazione dei prigionieri palestinesi Adnan è stato detenuto da Israele 12 volte, trascorrendo circa otto anni in carcere, per lo più in detenzione amministrativa. Adnan era accusato di istigazione e affiliazione a gruppo terroristico. Dal 2004 è stato più volte detenuto e ha effettuato cinque scioperi della fame.