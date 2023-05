Nubifragio a Riccione, emergenza diffusa in tutto il comune

"La grave situazione emergenziale è diffusa su tutto il territorio del comune di Riccione". I sottopassi e i ponti sono tutti bloccati e non transitabili. Molte strade della città non sono percorribili. Gli agenti della polizia locale e la Protezione civile stanno chiudendo i viali in condizioni maggiormente critiche ma è sconsigliato circolare in tutto il comune di Riccione. E' quanto fa sapere il Comune di Riccione.